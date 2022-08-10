Обстрел Запорожской АЭС не привел к "непосредственной угрозе ядерной безопасности" — МАГАТЭ

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявило об отсутствии непосредственной ядерной угрозы на Запорожской атомной станции после недавних обстрелов российскими военными.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

"На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ оценили отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента", — заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Обстрел, который произошел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, нанес определенный ущерб, но доступные измерения радиации продолжают показывать ее нормальный уровень на месте.

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Там также отметили, что видимых повреждений ни контейнеров с топливом, ни защитного периметра объекта не было.

МАГАТЭ добавило, что обстрел повредил кабели связи, являющиеся частью его системы радиационного контроля, что может повлиять на работу трех датчиков обнаружения радиации.

Там также отметили, что обстрел площадки ЗАЭС нарушил практически все семь незаменимых компонентов ядерной и радиационной безопасности, в частности, относительно физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты, обеспечения работы персонала и внешних источников питания.

Гендиректор Гросси в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего прибытия на станцию экспертной миссии МАГАТЭ, "чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью", и добавил, что находится в тесном контакте с украинскими властями и продолжает следить за ситуацией с ядерной безопасностью.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

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