Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде

Обстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде

На месте трагедии / Фото: Прокуратура Запорожской области

Прокуратура начала расследование.

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Во время вражеских обстрелов погиб житель Камышеваской территориальной громады.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

"В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей", — говорится в сообщении.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование.

В ОВА отметили, что за прошедшие сутки, 1 ноября, российские военные атаковали 21 населенный пункт Запорожской области.

На Запорожском направлении российские военные наступательных (штурмовых) действий не совершали. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении: наносят армии РФ урон в живой силе и технике, истощают вдоль всей линии фронта, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
523
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация