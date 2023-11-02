Обстрел Запорожской области: погиб мужчина, ехавший по улице на мопеде

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Во время вражеских обстрелов погиб житель Камышеваской территориальной громады.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

"В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей", — говорится в сообщении.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование.

В ОВА отметили, что за прошедшие сутки, 1 ноября, российские военные атаковали 21 населенный пункт Запорожской области.

На Запорожском направлении российские военные наступательных (штурмовых) действий не совершали. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении: наносят армии РФ урон в живой силе и технике, истощают вдоль всей линии фронта, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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