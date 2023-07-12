Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 18, из них – 6 детей

В Запорожье количество раненых в результате российской атаки возросло до 18 человек, из них 6 детей.

Об этом сообщает МВД.

Травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницы. На месте инцидента также работали психологи.

На месте инцидента работали медики и психологи.

"Четверо детей доставлены скорой медицинской помощью, двое детей были доставлены родителями своим транспортом. Все дети имеют минно-взрывную травму, состояние средней тяжести, тяжелых детей нет. Есть ушибные травмы, есть проникая травмы, но мягких тканей", — рассказал директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко в эфире общенационального телемарафона.

Напомним, что в среду, 12 июля, россияне обстреляли Запорожье неизвестным военным объектом. Первоначально сообщалось о 5 пострадавших, среди которых один ребенок.

По информации местных телеграмм-каналов, пострадавшие – это люди, которые просто отдыхали в одном из городских парков.