Обстрел Запорожья неизвестным военным объектом: подробности и фото от МВД

Российская террористическая армия в среду, 12 июля, обстреляла Запорожье неизвестным военным объектом. Известно о 5 потерпевших, среди которых один ребенок.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Оккупанты ударили по Запорожью неизвестным военным объектом 12 июля около обеда. Из-за этого на месте происшествия 5 человек получили травмы, среди которых один ребенок.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь и их госпитализировали.

Медики помогают женщине в Запорожье / Фото: МВД

"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопровождали домой", — сообщили в МВД.

Медики помогают пострадавшим в Запорожье / Фото: МВД

Потерпевшие в Запорожье / Фото: МВД

Врачи госпитализируют потерпевшую / Фото: МВД

Напомним, в Запорожье в среду, 12 июля, раздались сильные взрывы. оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. Пока устанавливается, какое именно это было оружие.

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