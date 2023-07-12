Обстрел Запорожья неизвестным военным объектом: подробности и фото от МВД

Пострадавшие были госпитализированы.
Российская террористическая армия в среду, 12 июля, обстреляла Запорожье неизвестным военным объектом. Известно о 5 потерпевших, среди которых один ребенок.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Оккупанты ударили по Запорожью неизвестным военным объектом 12 июля около обеда. Из-за этого на месте происшествия 5 человек получили травмы, среди которых один ребенок.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь и их госпитализировали.
"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопровождали домой", — сообщили в МВД.
Напомним, в Запорожье в среду, 12 июля, раздались сильные взрывы. оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. Пока устанавливается, какое именно это было оружие.
Читайте также:
- Генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины: "Это новый и важный этап"
- На одном из направлений контрнаступления ВСУ полностью перехватили инициативу и "косят" оккупантов
- Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Эссен": уровень ракетной угрозы высок