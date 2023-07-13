Обстрел Запорожья неизвестным военным объектом: возросло количество пострадавших

На 13 июля под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.

По состоянию на 08:30 13 июля в Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских обстрелов, совершенных в среду, 12 июля. Известно о 20 пострадавших, из них — 8 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Там добавили, что под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.

"Пока угрозы их жизни нет. Другие пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", — отметили в МВД.

Напомним, в Запорожье в среду, 12 июля, раздались сильные взрывы. Оккупанты обстреляли город неизвестным военным объектом. По словам очевидцев, пострадавшие — это люди, которые просто отдыхали в одном из городских парков. Также пострадали жилые дома.

По последним данным МВД, в Запорожье в результате российской атаки пострадали 18 человек, из них — 6 детей. Они имеют минно-взрывную травму, состояние средней тяжести, тяжелых детей нет.

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