Обстрел Запорожья: одна из ракет застряла на крыше многоэтажки (фото)

Ракета попала в дом, но не взорвалась и просто торчит с крыши.

Российские захватчики пытались разрушить еще одну многоэтажку в Запорожье во время сегодняшней ракетной атаки, однако ракета не взорвалась, а застряла на крыше.

Соответствующее фото опубликовали местные телеграммы-каналы.

На обнародованных кардах видно, что на одном из жилых домов торчит неразорвавшаяся ракета.

Напомним, ранее сообщалось, что среду, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в настоящее время известно о 18 пострадавших. Из них двое детей 7 и 9 лет.

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