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Обстрел Запорожья: ракета попала в предприятие – трое погибших (фото)

Обстрел Запорожья: ракета попала в предприятие – трое погибших (фото)

Обстрел Запорожья 8 апреля 2024 года / Фото: Офис Генерального прокурора

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые.

Российские оккупанты днем, 8 апреля, влупили по Запорожью.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Вражеская ракета попала по одному из предприятий города. В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также раненые. Информация о пострадавших уточняется.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

Обстрел Запорожья 8 апреля 2024 года / ©
Обстрел Запорожья 8 апреля 2024 года
Обстрел Запорожья 8 апреля 2024 года / ©
Обстрел Запорожья 8 апреля 2024 года

Напомним, что журналистка ТСН получила ранения во время съемок в Запорожье.

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