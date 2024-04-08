Обстрел Запорожья: ракета попала в предприятие – трое погибших (фото)

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые.
Российские оккупанты днем, 8 апреля, влупили по Запорожью.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Вражеская ракета попала по одному из предприятий города. В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также раненые. Информация о пострадавших уточняется.
"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, что журналистка ТСН получила ранения во время съемок в Запорожье.
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