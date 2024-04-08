Обстрел Запорожья: ракета попала в предприятие – трое погибших (фото)

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые.

Российские оккупанты днем, 8 апреля, влупили по Запорожью.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Вражеская ракета попала по одному из предприятий города. В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также раненые. Информация о пострадавших уточняется.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.