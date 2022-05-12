Обстрел Запорожья: россияне попали в заповедную часть казацкого острова Хортица

Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью.

Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

"Враг уже второй раз посягает на святая святых — сердце казачества и колыбель государственности — вечную Хортицу", — отметили в администрации.

Запорожская ОВА напомнила, что в прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Напомним, что в центре Запорожья мужчина готовил теракт, его задержала СБУ.

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