Обстрел Запорожья: в Белом доме заявили, что удар РФ мог быть направлен против гражданских

Кирби уточнил, что у Штатов пока нет более конкретной информации об этом ударе и его мотивах.

В администрация Байдена заявили, что ракетный удар по гражданскому населению в Запорожье, безусловно, согласуется с предыдущими подобными атаками.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

"Это (удар по Запорожью – Ред.), безусловно, могло быть нацелено на гражданских лиц. Очевидно, что это российский сценарий – наносить удары по гражданской инфраструктуре и не обращать внимание на гражданских лиц. Поэтому это абсолютно возможно", – сказал Кирби.

В то же время он добавил, что у Штатов пока нет более конкретной информации об этом ударе и его мотивах.

Ранее Джон Кирби заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Украине.

Напомним, что сегодня, 22 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье и попали ракетой в многоэтажный жилой дом.

По предварительным данным, в результате попадания ракет в жилые дома пострадал 31 человек, одна женщина погибла.

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