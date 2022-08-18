Обстрел жилого дома в Харькове: среди 16 раненых – 11-летний ребенок

Глава Харьковской ОВА сообщил подробности ракетного удара по общежитию в Харькове и опроверг российские фейки о "военных объектах".

Попадание ракеты в жилой дом в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал настоящим терроризмом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Разрушения — ужасные. 7 человек погибли. 16 — ранены, среди них — 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы — в среднем состоянии", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также уточнил, что в трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты, вероятно, попали ракетой "Искандер".

"Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых "СМИ" распространяют очередные фейки о "военных объектах". Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские — среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги!" – подчеркнул Синегубов.

Ночью спасатели продолжали поисковые работы, разбирая завалы. Медики областного Центра экстренной медицинской помощи также дежурят на месте еще одного преступления российских оккупантов.

Напомним, в доме, в который попала российская ракета, жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

Самый массированный обстрел Харькова – россияне стреляли из "Градов" и артиллерии

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