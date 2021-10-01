Обстрел жилых домов в Авдеевке и ранение двух украинских бойцов: как прошли сутки на передовой

Обстрел жилых домов в Авдеевке и ранение двух украинских бойцов: как прошли сутки на передовой

Боевики обстреляли Авдеевку и повредили дома людей.

На Донбассе российско-оккупационные войска 1 октября восемь раз нарушили режим прекращения огня, три из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате обстрелов оккупантов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

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Так, у Новоалександровки и Новозвановки боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения, к счастью, нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

У Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил беспилотник и совершил сброс ВОГ-17. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан — 10", с пересечением линии разграничения.

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В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Украинские защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, в течение 30 сентября в районе ООС зафиксировано было 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил огнестрельное ранение.

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