Обстрел жилых домов в Авдеевке и ранение двух украинских бойцов: как прошли сутки на передовой

Боевики обстреляли Авдеевку и повредили дома людей.
На Донбассе российско-оккупационные войска 1 октября восемь раз нарушили режим прекращения огня, три из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате обстрелов оккупантов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
Так, у Новоалександровки и Новозвановки боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.
Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения, к счастью, нет.
Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.
У Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил беспилотник и совершил сброс ВОГ-17. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан — 10", с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Украинские защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, в течение 30 сентября в районе ООС зафиксировано было 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил огнестрельное ранение.