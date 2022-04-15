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Обстрел жилых кварталов Николаева кассетными снарядами: пятеро погибших, 15 – раненых

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Обстрел жилых кварталов Николаева кассетными снарядами: пятеро погибших, 15 – раненых

The Washington Post

Пятый человек среди погибших поднял неразорвавшийся снаряд.

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами. Пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:

15 – раненых.

5 – погибших.

Пятый мужчина поднял неразорвавшийся снаряд. Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", — подчеркнул Ким.

Напомним, российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено.

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