Обстрел жилых кварталов Николаева кассетными снарядами: пятеро погибших, 15 – раненых

Пятый человек среди погибших поднял неразорвавшийся снаряд.
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами. Пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:
15 – раненых.
5 – погибших.
Пятый мужчина поднял неразорвавшийся снаряд. Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", — подчеркнул Ким.
Напомним, российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено.
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