Обстрелами Николаева враг пытается скрыть передвижение своей техники

Украинцы получили подкрепление и уже разрабатывают наступательную операцию

Сегодня ночью российские войска снова обстреляли Николаев, двое горожан получили ранения. Повреждены дома, больницы, расстреляна станция скорой помощи, котельная. Россияне били просто по мирным жилым кварталам, где нет и никогда не было ни одного военного объекта. Всю ночь николаевцы прятались в подвалах.

Об этом говорится в ТСН.

С неба сбрасывали бомбы — уничтожены машины, серьезно повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Бомбы разрывались внутри квартиры.

Также читайте Оккупанты нанесли ракетный удар по селу в Броварском районе

Никакого военного объекта рядом нет, а только многоэтажки и мирные горожане – большинство из них, к счастью, успели укрыться в укрытиях. Впрочем, двое жителей получили ранения.

Били россияне не только по домам, а пытались уничтожить и медицинские учреждения. Обстреляли онкологический диспансер – там были пациенты. Разбита офтальмологическая лечебница. Посеченные снарядами автомобили скорой помощи центра экстренной медицинской помощи.

Накануне украинские военные отразили атаку российских нацистов и подвинули их подальше от Николаева. Ночными обстрелами, говорят – те пытаются скрыть передвижение своей техники.

На подступах к Николаеву украинские подразделения получили военное подкрепление. И уже разрабатывают наступательную операцию.