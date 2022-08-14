Обстреливает из танков и артиллерии: Генштаб ВСУ сообщил об ударах врага на Харьковском направлении

Авиацию россияне применяют на территории Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Уды, Борщева, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чеполь.

Об этом говорится в сообщении командования Генштаба ВСУ.

Враг также нанес авиационных ударов у Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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