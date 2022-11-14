Обстреливал из танка гражданских людей в Мариуполе: в Украине на 12 лет тюрьмы осудили российского оккупанта

В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили российского танкиста, обстреливавшего гражданских людей в Мариуполе.

Российский танкист, обстреливавший гражданских людей в Мариуполе, проведет 12 лет в тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, гражданское население в Мариуполе обстреливал боевик террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил". Мужчина – оператор-наводчик танка Т-72. Он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам города.

“Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен. В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длинную карьеру" в террористических группировках "ДНР", — рассказали в СБУ.

Боевик присоединился к террористам в 2014 году, воевал в должности пулеметчика. После чего уже был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка". В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он официально присоединился к восьмой армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т-72.

“На данный момент, на основании доказательств СБУ, суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ч. 2 ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"), — добавили в СБУ.

Что известно о Мариуполе

По мнению бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенанта Бен Годжес, украинские военные могут освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.

В то время как россияне в Мариуполе сносят дома. Таким образом они пытаются скрыть свои преступления. Также оккупанты уничтожили мурал "Милана", который нарисовали в честь девочки, потерявшей мать в результате обстрела города боевиками 2015 году.

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