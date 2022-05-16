"Обстреливали гражданскую инфраструктуру": в Генштабе рассказали, что происходит на юге Украины

"Обстреливали гражданскую инфраструктуру": в Генштабе рассказали, что происходит на юге Украины

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, военные преступники РФ производили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимаются меры по логистическому обеспечению войск.

"На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что РФ содержит мариупольцев в 66 лагерях, большинство из которых расположены на Дальнем Востоке.

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