"Обстреливали из минометов, реактивных систем, артиллерии": в Генштабе рассказали, что происходит на Южном направлении

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Но обстреливал позиции украинских военных.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
"Враг обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в России Шойгу заявил о снижении темпов "спецоперации".
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