РФ во время атаки впервые использовала 6 "Кинжалов" - Игнат о новой тактике ракетных ударов россиян

Российские захватчики во время ракетной атаки на Украину 9 марта запускали ракеты со всех возможных направлений и использовали сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", чего раньше не было.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник сегодня использовал большой спектр вооружения — почти все ракеты, которыми они часто наносят удары отдельно, а сегодня решили осуществить массированный ракетный удар. Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны", — сказал Игнат.

Он отметил, что противник обстреливал страну из трех морей, в том числе Каспийского. Агрессоры использовали для обстрела разные типы авиационной техники, а также корабли черноморского флота.

"Ракеты, для сбития которых у нашей ПВО нет средств — 13 ракет С-300, от которых фактически ежедневно страдают прифронтовые территории, 6 ракет "Кинжал", из-за МиГ-31 ежедневно в Украине продолжается тревога, которую некоторые уже игнорируют", — заявил спикер командования Воздушных сил.

Игнат заявил, что у противника не так много ракет "Кинжал", по последней информации их было около 50, 6 из которых они использовали во время атаки 9 марта.

"К ракетам, которые не сбиваются у нас, входят также 8 противорадиолокационных Х-31 и Х-59, которые не достигли своих целей. Целью оккупантов было поразить средства противовоздушной обороны. Также Х-22 — ракеты наиболее разрушительной силы, боевая часть 950 кг.. К сожалению, на сегодняшний день эти ракеты мы тоже не можем перехватывать", — резюмировал он.

Напомним, ранее на официальном канале Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сообщили, что ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

Отметим, что в результате ракетной атаки 9 марта на территории Тернопольщины, в Подгаецкой общине, упали обломки российских ракет.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную ракетную атаку россиян. Глава государства выразил соболезнования родным погибших украинцев, а также подчеркнул, что ответственность за все содеянное их не минует.

В Золочевском районе Львовской области ракета оккупантов упала в жилой зоне. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 5 человек.

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