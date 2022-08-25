Обстреливали Украину с маниакальной жестокостью: к каким преступлениям прибегали россияне в День Независимости

Россияне в День Независимости, 24 августа, в течение дня цинично обстреливали Украину.

День Независимости для России – сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел. В течение 24 августа обстрелы со стороны РФ подверглись 58 населенным пунктам Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он напомнил, что 24 августа российская армия также нанесла ракетный удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате которого погибли более 20 человек, десятки были ранены.

"Вчерашний праздник Независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов — это значительно большее количество обстрелов, чем мы обычно фиксируем. В результате таких обстрелов гибнут и травмируются десятки людей", — заявил первый заместитель главы МВД.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых "минирований".

"Телефонные террористы "минировали" железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о заминировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3800 человек", — рассказал Енин.

К слову, в День Независимости Украины воздушную тревогу объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов.

Напомним, Подоляк назвал "поздравление" Лукашенко клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".

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