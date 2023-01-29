Обстреливали зверски: Зеленский — о вражеской атаке оккупантов на Херсон

Украинский президент Воладимир Зеленский рассказал, что по состоянию на вечер известно о шести раненых и трех погибших в результате российских обстрелов Херсона.

Об этом украинский лидер сказал в традиционном видеообращении 29 января.

Сегодня весь день российская армия зверски обстреливает Херсон. Повреждены жилые дома, различные социальные и транспортные объекты – больница, почта, автостанция. В больнице обстрелом ранены две женщины – медицинские сестрички. и троих погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных в результате российского террора", — выразил соболезнование глава государства.

Зеленского шокирует, что на фоне постоянных ракетных и артиллерийских атак россиян по украинским городам приходится убеждать международные спортивные организации отказать государствам-террористам.

"В таких условиях, на фоне таких постоянных российских террористических ударов по нашим городам и селам, на фоне постоянных российских штурмов, которые пытаются не оставить просто ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства- террориста. Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым. Вроде бы можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой", - подчеркнул глава государства.

Лидер Украины сообщил, что направил письмо французскому президенту Макрону, в котором призвал, чтобы представители России не смогли участвовать в парижской Олимпиаде.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или какое-либо другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма. В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшных трагедий. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться".

Напомним, 29 января Россия массово обстреляла из артиллерии жилые квартиры Херсона. По информации ОВА, по состоянию на 17:35 29 января известно о 9 пострадавших: 3 человека погибли (2 человека и 1 женщина), 6 – получили ранения.

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