Обстреливают даже кладбища: в Харькове военные РФ продолжают убивать мирных украинцев

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Харьковскую область.

В четверг, 28 апреля, они в очередной раз открыли огонь по жилым районам Харькова. Из-за этого погиб один человек и двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харьковском районе россияне попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, — повреждения незначительны, поэтому потребности в госпитализации нет. На сегодня в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте", — сообщил Синегубов.

Также ориентировочно в 12:00 россияне нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб.

Напомним, российские оккупанты по несколько раз в день штурмуют город Рубижное. ВСУ отбивают атаки и заставляют оккупантов убегать с поля боя в Луганской области.

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