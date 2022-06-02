Обстреливают инфраструктуру и пытаются штурмовать: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Обстреливают инфраструктуру и пытаются штурмовать: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Российские оккупанты на Донецком направлении продолжают обстреливать наши территории из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Военные преступники РФ бьют по всей линии столкновения. Страдает гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, на Лиманском направлении оккупанты обстреляли гражданские объекты в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Преступники РФ пытались вести штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое. Боевые действия продолжаются. Враг также активизировал работу радиоэлектронной борьбы.

“На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел. На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются”, — отметили в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Там оккупанты пытаются усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники.

“Нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие”, — добавили в Генштабе.

Напомним, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаевской области с применением авиации.

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