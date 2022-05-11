Обстреливают из артиллерии, танков и авиации: защитники Мариуполя о ситуации на "Азовстали"

Обстреливают из артиллерии, танков и авиации: защитники Мариуполя о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты продолжают обстрелы "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

Захватчики обстреливают украинских военных из авиации, артиллерии и танков, пытаясь прорвать оборону.

Об этом сообщает "Азов. Мариуполь".

Так, только за минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 авианалетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков.

"Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", — сообщают украинские защитники.

Напомним, защитники Мариуполя просят о помощи в экстракции из "Азовстали".

Читайте также: