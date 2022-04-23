Обстреливают мирные города и села: ГСЧС рассказали, что оккупанты устроили в Луганской области

Обстреливают мирные города и села: ГСЧС рассказали, что оккупанты устроили в Луганской области

В Луганской области российские оккупанты атакуют мирные города и села.

Из-за обстрелов в населенных пунктах разрушены почти все коммуникации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечают, из-за обстрелов в жилых домах возникают пожары. Оккупанты целенаправленно уничтожают кварталы и мирное население.

"Спасатели непрерывно тушат пожары, возникающие из-за вражеских российских обстрелов. В Новодружеске подразделения ГСЧС области еще раз тушили пожары жилых домов, в Лисичанске загорелся многоквартирный дом. Горячее за прошедшие сутки было в Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома", – рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Луганской области спасатели также занимаются изъятием взрывоопасных предметов. С начала войны к пиротехническим работам специалисты привлекались 317 раз.

"После вражеских атак пиротехники отрабатывали адреса в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Привилле, Новодружеске и Малорязанцевом. Основное количество ВОП, которые выявляют наши пиротехники – это артиллерийские, реактивные снаряды, кассетные элементы”, — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что российские оккупанты в телефонных разговорах говорят, что боятся ВСУ.

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