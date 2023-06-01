Обстреливают из артиллерии и сбрасывают бомбы: в Донецкой области россияне убили женщину и ранили 7 человек (фото)

Россияне продолжают обстреливать Донбасс.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область из артиллерии и запускают авиабомбы. Из-за обстрелов террористов 1 июня погибла женщина, еще семь человек получили ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, российские оккупанты в четверг, 1 июня, постоянно обстреливали Донецкую область. В городе Авдеевка погибла 47-летняя женщина. Также при обстреле г. Красногоровки, пгт. Нью Йорк г. Торецка и с. Ласточкино Очеретинской ОТГ три человека получили травмы разной тяжести.
Также в с. Антоновка Покровского района были ранены 4 человека. По предварительным данным, на этот раз российская армия обстреляла города и селения с использованием ФАБ-250 и артиллерии.
Прокуратура открыла производство по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, в селе Богоявленка Донецкой области, расположенном примерно за 15-20 км до линии столкновения, отряд полиции "Белые ангелы" вместе с мамой эвакуировали последнего ребенка — 9-летнюю девочку. Ее отец погиб от вражеского снаряда.
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