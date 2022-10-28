Обстреливают территории и ведут воздушную разведку: в Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских военных.

Россияне пытаются сдержать действия украинских военных и не потерять временно занятые территории. В то же время оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, россияне не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения.

Оккупанты в течение текущих суток нанесли три ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районам 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Какая ситуация на других оперативных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовыж Сумской области.

На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица.

На Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка.

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клещиевка, Соледар и Майорск.

На Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии,в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Враг продолжает инженерное оборудование позиций. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БпЛА разных типов.

Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственного жилья и эвакуацию. На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный обход и проверка гражданского населения.

Вместе с тем в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.

Оккупантами усилены фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.

Украинские военные уничтожили живую силу и технику оккупантов

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяне уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса и другие важные военные объекты оккупантов.

Напомним, что оккупанты пытаются обмануть ВСУ в Херсоне.

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