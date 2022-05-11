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"Обстреливают" Вооруженные силы: россияне распространяют фейки на оккупированных территориях Запорожья

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"Обстреливают" Вооруженные силы: россияне распространяют фейки на оккупированных территориях Запорожья

Фото: Associated Press

Российские захватчики не перестают распространять фейки на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Россияне информируют местное население, что якобы мирных людей обстреливают вооруженные силы Украины. В частности, накануне они разгоняли информацию о том, что село Гладкое Васильевского района атаковали именно украинцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

К слову, 9 мая вражеская артиллерия обстреляла автомобиль с гражданскими вблизи села Белогорье Пологовского района. В результате прямого попадания снаряда транспортное средство было взорвано на блокпосту оккупантов. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.

Напомним, что в Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты и их муртады рассказывали о том, что это базы ВСУ.

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