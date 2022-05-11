"Обстреливают" Вооруженные силы: россияне распространяют фейки на оккупированных территориях Запорожья

Российские захватчики не перестают распространять фейки на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Россияне информируют местное население, что якобы мирных людей обстреливают вооруженные силы Украины. В частности, накануне они разгоняли информацию о том, что село Гладкое Васильевского района атаковали именно украинцы.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
К слову, 9 мая вражеская артиллерия обстреляла автомобиль с гражданскими вблизи села Белогорье Пологовского района. В результате прямого попадания снаряда транспортное средство было взорвано на блокпосту оккупантов. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.
Напомним, что в Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты и их муртады рассказывали о том, что это базы ВСУ.
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