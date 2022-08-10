Обстрелом гражданских объектов Путин полностью копирует Гитлера: история разрушения Ротердама и Лондона

В целом Россия атаковала наши гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. Центр противодействия дезинформации при СНБО называет даже цифры – свыше 17 тысяч ударов рашисты нанесли по жилым домам, школам, больницам и магазинам и только 300 были направлены по военным целям.

Это еще раз доказывает – Путин ведет войну на уничтожение нашего народа, ему нужна только наша земля для заселения своими подданными. Так, во Второй мировой войне действовал Гитлер в Ротердаме и Лондоне, говорится в ТСН.

Бомбардировки и обстрелы отдаленных от войны городов не являются чем-то новым – россияне это не придумали, а банально украли из учебников истории Второй мировой войны. Зачем нацисты уничтожали Лондон и Ротердам и чему в истории этих городов стоит поучиться Киеву или Виннице?

В мае 1940 года "непобедимая" немецкая армия планировала захватить маленькие Нидерланды за два дня. Впрочем, голландцы показывают образец организованного военного сопротивления, остановив нашествие и отказываясь от какой-либо капитуляции. И командующий немецкими войсками генерал Рудольф Шмидт объявляет ультиматум – капитуляцию или уничтожение. В середине мая 1940 года 50 немецких самолетов за один день буквально стирают нидерландский город, порт Ротердам, с лица земли. Взрывы бомб и вызванные ими пожары оставили без крова 80 тысяч жителей города. То же должно было произойти со всеми городами маленькой страны и, не выдержав давление, Нидерланды сдаются врагу.

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То же мало ожидать и британцев. Впрочем, на туманном Альбионе власти тщательно готовили население к немецким авианалетам. Массовые учения и принудительная эвакуация из крупных городов начинаются сразу же после нападения фюрера на Польшу 1 сентября 1939 года. Буквально через три дня из Лондона и других городов вывозят в деревню всех беременных женщин, матерей с младенцами, инвалидов и 800 тысяч школьников с учителями. На вокзалах детям одевали специальные бирки со сведениями о них. Родители не могли позаботиться о детях, ведь большинство стали в строй военной или трудовой мобилизации. Также из Лондона были эвакуированы все министерства, банки и большая часть государственного аппарата. Оставшиеся в городах взрослых британцев власти настойчиво убеждали заранее умертвить своих домашних животных – в случае голода те могли стать опасными. Все это вместе с постоянными тренировками и режимом полной светомаски никому не нравились. Активных боевых действий на западном фронте почти не было, поэтому англичане активно спорили между собой о необходимости постоянного ношения с собой противогазов и жизни отдельно от собственных детей.

Опыт проводимых тренировок становится очевидным через год. В августе 1940 года немцы сбрасывают на Лондон первую бомбу, в ответ на этот налет британские воздушные силы семь дней подряд бомбят Берлин. Собственно после этого шага британцев фюрер предписывает Люфтваффе отомстить. 7 сентября начинается операция «Блиц» – непрерывно, 56 дней и ночей, немецкие самолеты сбрасывают на Лондон сотни тонн различных бомб. Далее авианалеты распространяются и на другие промышленные центры Великобритании. Это ежедневное разрушение длилось полгода – до конца мая 1941 года.

Несмотря на длительную подготовку бомбоубежищ в британских городах критически не хватало. Единственным действительно безопасным местом во время воздушных атак оставалось лондонское метр, в котором постоянно жили десятки тысяч человек. Людям в метро наливают бесплатный чай, чтобы поддержать их хотя бы такими пустяками.

Некоторые фирмы начинают производить мобильные бомбоубежища-конструкторы, которые необходимо собрать собственноручно из нескольких сот металлических деталей. Во время налета владелец такой клетки должен просто залезть внутрь и надеяться, что его в этом хранилище не похоронит живьем.

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За полгода авианалетов немецкие бомбы убили более 43 тысяч британцев. Целью этих массовых убийств было не только уничтожение полностью вставшей на военные рельсы британской промышленности. Гитлер хотел вызвать панику и вынудить население демократической страны оказывать давление на правительство, заставляя к миру на невыгодных условиях. Впрочем, именно эти бесчеловечные испытания сплачивают британцев, сделав их тыл активным продолжением фронта. Королевская семья во время самых страшных бомбежек осталась в Лондоне, чтобы поддержать свой народ. Все, кто не работает на заводах, ежедневно разбирают завалы или переезжают в сельскую местность, где возделывают буквально каждый клочок земли. Уже в 1941 году британский ВВП произрастает на 18% по сравнению с мирным 1938 годом.

Опыт Второй мировой войны доказал – стратегические бомбардировки перестали быть принуждением к миру. Они формировали тотальную ненависть к агрессору и только усиливали сопротивление. Применив в Украине тактику Второй мировой, Путин не только становится на одну ступень с Гитлером, но и намекает – живые украинцы ему не нужны. Он до сих пор хочет полностью уничтожить огромный европейский народ – растворив выживших в своей российской недоимперии. И мир, как и украинцы, этот намек поняли.

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