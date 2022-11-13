Обстрелов Россией Украины можно ожидать в любое время, не только в понедельник — Игнат

Спикер командования Воздушных сил отметил, что Россия может "использовать как крылатые ракеты, так и ударные беспилотники".

Обстрелов Россией территории Украины можно ожидать в любое время, не только в понедельник.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире канала "FreeДом".

"Понять больную голову нельзя и что-то прогнозировать нельзя, как нельзя было с уверенностью спрогнозировать эту войну против Украины", — сказал он.

По словам Юрия Игната, есть разные прогнозы, когда будет нанесен удар, от разных аналитиков и разведки.

"Понятно, что Россия не отказалась от своих намерений и дальше будет терроризировать украинский народ, бить по нашей инфраструктуре", — сказал он.

Спикер командования Воздушных сил добавил, что Россия может "использовать как крылатые ракеты, так и ударные беспилотники".

"Знаем, что в море сейчас вышли и носители "Калибров", которые раньше вывели. Поэтому обстрелов можно ждать в любое время", — сказал Игнат.

Напомним, украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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