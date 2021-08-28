Обстрелы Авдеевки: восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы

В ТКГ обращают внимание на намерения российских гибридных сил создать напряжение и даже сорвать переговоры Зеленского с Байденом.

Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщают в Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

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Во время обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ. По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ.

"Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить про "... агрессивные действия Украины "и создать напряжение, в идеале — сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе — на тему участия США в таком урегулировании", — обращают внимание в ТКГ.

Отметим, президент США Джо Байден 31 августа примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского.

Украинская делегация не видит смысла созывать внеочередное заседание Подгруппы по безопасности, поскольку предполагает, что Россия в очередной раз откажет в этом.

"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита Президента В. Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", — добавили в ТКГ.

Напомним:

Утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку . Над городом были видны клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм-канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сирены от пожарных машин.

. Над городом были видны клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм-канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сирены от пожарных машин. Ранее Оперативно-тактические группировки "Схід" также сообщил о ранении одного украинского воина в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное.

в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное. По факту обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство.

Новости с фронта: боевики палят по Авдеевке

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