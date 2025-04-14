Обстрелы баллистикой: сколько времени у жителей прифронтовых городов, чтобы спрятаться в укрытие

Ракетный комплекс «Искандер-М» / © bastion-karpenko.ru

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В случае удара баллистикой у жителей прифронтовых городов максимум до минуты времени, чтобы скрыться в укрытии.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает «Укринформ».

Комментируя последствия удара россиянами баллистическими ракетами по прифронтовому городу Сумы в минувшее воскресенье, Клименко призвал людей прятаться в укрытиях в случае воздушной тревоги в течение одной минуты.

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«Было два удара с промежутком 2-2,5 минут, 10:15 и 10:17. Удар был по центру города предварительно ракетой „Искандер-М“ осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты — более 2 километров в 1 секунду. Вот представьте себе, 100 километров она пролетела к месту поражения менее чем за 45 секунд. Люди, особенно в прифронтовых городах, должны быстро спускаться в укрытие, ведь очень часто секунды стоят жизни. До минуты времени все должны быть в укрытиях, а лучше пол минуты», — подчеркнул Клименко.

По предварительным данным, россияне ударили по Сумам баллистической ракетой «Искандер-М» осколочно-фугасного действия, уточнил министр.

«Оскольково-фугасная боевая часть подрывается не в воздухе, а при соприкосновении с жесткой поверхностью. Второй удар был в учебный комплекс местного университета, и больше всего людей там погибло. Был также поврежден троллейбус с людьми, которые ехали из густонаселенных районов Сум в центр города, многие с детьми. Видим все больше обстрелов пограничья и города Сумы», — отметил Клименко.

Министр внутренних дел уточнил, что в настоящее время: погибли 34 человека, из них — двое детей 2008 и 2013 года рождения, 119 получили ранения, около 40 человек находятся в больнице, из которых 11 — в тяжелом состоянии.

Напомним, из-за ракетной атаки на Сумы 13 апреля погибли две студентки Сумского государственного университета — Светлана Штепа и Дарья Лобода. Во время ударов одна из ракет попала по этому учебному заведению, другая — разорвалась над улицей.