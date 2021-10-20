Обстрелы боевиков из запрещенного вооружения не утихают: один военный получил ранения

В течение суток восемь раз возбуждено "режим тишины".
За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня : четыре раза было применено запрещено минского договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 20 октября.
Позиции ВСУ у Гранитного и Лопаскино боевики обстреляли в из минометов калибра 120 мм. Вблизи Катериновки дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного на Приазовье наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. Позиции у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение", — сообщили в штабе.
По состоянию на утро 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Березовой. Враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали в медучреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.
Впоследствии Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.