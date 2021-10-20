Обстрелы боевиков из запрещенного вооружения не утихают: один военный получил ранения

Обстрелы боевиков из запрещенного вооружения не утихают: один военный получил ранения

В течение суток восемь раз возбуждено "режим тишины".

За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня : четыре раза было применено запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 20 октября.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону Зайцевого — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также читайте МИД расценивает ситуацию с миссией ОБСЕ на Донбассе как попытку раздуть вооруженный конфликт

Позиции ВСУ у Гранитного и Лопаскино боевики обстреляли в из минометов калибра 120 мм. Вблизи Катериновки дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного на Приазовье наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. Позиции у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение", — сообщили в штабе.

По состоянию на утро 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Березовой. Враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали в медучреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

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Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Впоследствии Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.

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