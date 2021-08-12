Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: бьют и по позициям ВСУ, и по населенным пунктам

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: бьют и по позициям ВСУ, и по населенным пунктам

В течение суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 12 августа.

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У Новомихайловки и Новоселовки Второй боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловка было повреждено территорию фермы и линию электропередач. Без электроснабжения остались Тарамчук, Славное, Солодке, Новомихайловка. В последний также нет водоснабжения. В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935 года рождения. Кроме того, повреждены частные дома и прилегающие домохозяйства.

Вблизи Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского — с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении. Состояние здоровья пораеного — удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

Как сообщалось, 10 августа окраине прифронтового поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области, оказались под обстрелом боевиков. От российских наемников прилетело более двух десятков артснарядов и мин. Почти все разрывы пришлись на поле. Врат среди бойцов и местных нет. Военные говорят, что били боевики из оккупированной Озеряновка просто из-под гражданских зданий, прикрывшись мирным населением.

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