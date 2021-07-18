Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: двое военных получили ранения

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: двое военных получили ранения

За сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 17 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 18 июля.

Вблизи Чермалык противник обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия. В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино и Павлополь российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. У Старогнатовка — из артиллерии калибра 122-мм. На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

У Песков враг трижды обстреливал из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новозвановка — из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное.

По состоянию на утро 18 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: вблизи Песков боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

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