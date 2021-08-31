Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: есть погибший и раненые

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: есть погибший и раненые

В течение суток оккупанты 11 раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 30 августа, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации: есть погибший.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 31 августа.

У Новозвановки враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Шумов — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки — с автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17. У Водяного — из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Широкино вооруженные формирования РФ применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий погиб. Один боец ВСУ получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Раненых госпитализировали. Состояние здоровья защитников — средней степени тяжести.

По состоянию на утро 31 августа зафиксирован три нарушения режима прекращения огня в направлении Широкино, Новозвановка и Нью-Йорка.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на встречу с главой Белого дома Джо Байденом возьмет списки пленных, которые покажет своему американскому коллеге.

Новости с фронта: на Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный - также есть раненый

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