Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: один воин получил ранения

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: один воин получил ранения

В течение суток зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 25 июня.

У Новгородского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Пивденного— из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы, а у Марьинки — дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

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В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, на Приазовье, оккупанты обстреляли позиции с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского — из минометов 82-го калибра.

У Красногоровки вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорская враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. В результате вражеского огня один военный получил осколочные ранения. Его госпитализировали: состояние раненого — средней тяжести.

По состоянию на утро 25 июня зафиксирован три нарушения режима прекращения огня: у Водяного на Приазовье, Золотого-4 и Авдеевки.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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