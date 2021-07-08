Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: один воин получил ранения

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: один воин получил ранения

Зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 7 июля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 8 июля.

Вблизи Песков враг вел огонь по позициям наших ВСУ с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовка оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

У Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе Причепиловка — военные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции по ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. военнослужащего транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное.

По состоянию на утро 8 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня у опытных, Новозвановка и Невельского.

Напомним, Украина не допустит участия представителей террористических фейковых "Л/ДНР" до переговоров политических советников лидеров "нормандского формата". Об этом заявил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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