Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: оккупанты 19 раз открывали огонь

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: оккупанты 19 раз открывали огонь

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 2 июля, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 3 июля.

В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. У Гнутового — трижды видкривавукр огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник пять раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора города из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

В направлении Песков российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра. У Старогнатовки враг трижды обстреливал позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на утро 3 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня у Невельского.

В штабе отметили, что боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. "На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", — говорится в сводке.

Как сообщалось, в Донбассе боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ и, в частности, сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле", заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид. По словам Шмид, ОБСЕ сделает все возможное для урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом она отмечает, что для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, "перепидтвердилы свои обязательства и с новой силой взялись за их выполнение".

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