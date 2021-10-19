Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: палят из запрещенного вооружения

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: палят из запрещенного вооружения

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 18 октября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня: один раз оккупанты применили запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 19 октября.

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У Песков враг обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. У Новолуганского — из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Водяного на Приазовье наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, отметили в штабе. "Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Впоследствии Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.

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