Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: погиб один военнослужащий, двое — раненых

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: погиб один военнослужащий, двое — раненых

В течение суток зафиксировано три нарушения "тишины".

За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: есть погибший.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 25 августа.

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Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Двое защитников получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое. Другой — удовлетворительное.

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На действия врага предоставлена адекватный ответ, отметили в штабе. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

По состоянию на утро 25 августа из нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО-ООС. Для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

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