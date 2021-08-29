Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: ранены десять военных

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: ранены десять военных

За сутки оккупанты 18 раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 29 августа.

Неподалеку Троицкого враг обстреливал позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Светлодарска — с станковых противотанковых гранатометов.

Также читайте Обстрелы оккупантами Авдеевки украинская сторона возбудила уголовное дело (фото)

В направлении Авдеевки боевики трижды обстреливали позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, из запрещенного минского договоренностями вооружение окупантиздийснилы обстрел гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного возле Донецка оккупанты вели обстрелы из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Они также обстреляли населенный пункт временно оккупированного Гольмовском. В результате обстрела повреждены частное домовладение. К слову, эта частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Гранитного — из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Пивденного — из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.

На границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо — боевые травмы. Раненых госпитализировали в медучреждения. Состояние здоровья защитников — удовлетворительное, отметили в штабе.

По состоянию утро 29 августа зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня вблизи Широкино.

Как сообщалось, 28 августа на Донбассе в районе Авдеевки был бой. Утром соцсети, а также телеграмм канал donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадание в завод металлоконструкций. Отмечалось, что боевики палят из Спартака, является попадание по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.

Новости с фронта: Андрей Вискребець - стало известно имя бойца, погибшего под Новомихайловка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку