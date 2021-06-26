Обстрелы боевиков не прекращаются: на Донбассе боец получил смертельное ранение

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

За прошедшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 26 июня.

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В районе Водяного враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Майорска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки 25 июня нет.

По состоянию на 7:00 26 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Напомним, на Донбассе российские наемники обстреляли школу-интернат. Оккупационные войска выпустили 26 снарядов из пушки МТ-12 калибра 100 мм.

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