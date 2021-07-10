Обстрелы боевиков не прекращаются: один воин погиб, трое — получили ранения

Обстрелы боевиков не прекращаются: один воин погиб, трое — получили ранения

В течение суток боевики 13 раз нарушили перемирие.

За прошедшие сутки, 9 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 10 июля.

Также читайте Российские оккупанты активизировались на фронте: как сейчас чувствует себя ранен воин ВСУ и что происходит на передовой

Вблизи Зайцевого противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского — из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковского — из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по позициям ВСУ с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новомихайловки — с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Орехово наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе Крымского военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Один военный получил ранения, еще двое — боевое травмирования. Воинов госпитализировали. Состояние их здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на утро 10 июля зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: у Мироновского, Водяного недалеко от Донецка и Водяного на Приазовье, неподалеку Широкино и Светлодарска.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поддерживает возможность расширения "нормандского формата" или создание еще одной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины с приобщением мощных мировых держав. Однако, количество форматов не влияет на их качество, поскольку войну должен закончить Россия.

Новости с фронта: на Донбассе активизировались вражеские снайперы и минометчики

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку