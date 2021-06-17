Обстрелы боевиков не прекращаются: военнослужащий получил ранения

За сутки оккупанты девять раз нарушали договоренности.
За прошедшие сутки, 16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 17 июня.
Вблизи Авдииивкы оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Зайцева, Талаковка и Новоселовки — из минометов 82-го калибра.
В районе Водяного на Приазовье боевики вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А у новгородскими — с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.
У Луганского вооруженные формирования вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новотошковское — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, сообщили в штабе.
По состоянию утро 17 июня зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня у Песков.
Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.