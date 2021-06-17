Обстрелы боевиков не прекращаются: военнослужащий получил ранения

За сутки оккупанты девять раз нарушали договоренности.

За прошедшие сутки, 16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 17 июня.

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Вблизи Авдииивкы оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Зайцева, Талаковка и Новоселовки — из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье боевики вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А у новгородскими — с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

У Луганского вооруженные формирования вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новотошковское — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, сообщили в штабе.

По состоянию утро 17 июня зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня у Песков.

Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.

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