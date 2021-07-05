Обстрелы боевиков не утихают: один военный погиб, а другой получил ранения

Обстрелы боевиков не утихают: один военный погиб, а другой получил ранения

В течение суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня: есть погибший военный и ранен.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 5 июля.

Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки — автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Мирное боевики обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Березовой — с автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчук противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, првидомилы в штабе. Погиб военный медик — 59-летний капитан Юрий Письменный с позывным "Феофан". Он был руководителем медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады. Юрий Письменный родом из Днепра, имел высшее медицинское образование. На войну ушел медиком-волонтером в 2016 году. Служил в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова, а через два года — был призван в ряды Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

По состоянию на утро 5 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня у Авдеевки, Песков и Золотого-4.

"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке ООС.

Напомним, Украина не допустит участия представителей террористических фейковых "Л/ДНР" до переговоров политических советников лидеров "нормандского формата". Об этом заявил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Новости с фронта: в результате вражеского обстрела погиб военный медик

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