Обстрелы боевиков не утихают: один военный получил ранение

В течение суток оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 10 июня, зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 11 июня.

У Шумел оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Новгородского — с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловка — из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска четы раза обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что у Донецка, — со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовка боевики открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Луганского оккупанты дважды обстреляли позиции ООС со станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние здоровья раненого — средней тяжести, говорят в штабе.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил называют контролируемой.

По состоянию на утро 11 июня зафиксирован два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного враг открыл огонь из минометов 82-го калибра, а в направлении опытно — из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбасса. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

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