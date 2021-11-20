Обстрелы боевиков не утихают: окупанты бьют из запрещенного вооружения

Обстрелы боевиков не утихают: окупанты бьют из запрещенного вооружения

На Востоке погиб военный.

За прошедшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ : шесть раз кафиры применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 20 ноября.

В направлении Марьинки кафиры вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм. В сторону Лопаскиного задействовали минометы калибра 82 мм. А в районе Причепиловки – стрелковое оружие.

Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ по гранатометам разных систем и стрелковому оружию. Возле Екатериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Песков и Шумов противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Авдеевки – минометы калибра 120 мм. Возле Попасной – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Новотошкивского русские наемники два раза обстреливали позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем. В сторону Золотого-4 использовались автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — подчеркнули в строительстве

По состоянию на утро 20 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, в Донецкой области под минометным огнем оказалось Невельское. С начала недели этот поселок обстреливали дважды. исцеющие жители чудом уцелели. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

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