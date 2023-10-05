Обстрелы больницы и магазина во время визита Зеленского в ЕС: военный эксперт объяснил террор России

Военный эксперт Андрей Крамаров пояснил, что удары по больнице на Херсонщине и магазину Харьковской области во время визита Владимира Зеленского в Европу свидетельствуют о том, что Украине нужно быстрее предоставить оружие, которое может отогнать российскую тактическую авиацию от своих границ.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Военный эксперт отметил, что визит Зеленского в Европу и массированные авиационные обстрелы Украины не связаны между собой, поскольку оккупанты постоянно так поступают.

"У меня язык не поворачивается сказать, что это еще один аргумент (обстрелы Херсонщины и Харьковщины - ред.), который они предоставили нашим дипломатам, потому что этого было слишком много. В контексте Херсонщины и обстрелов Купянско-Лиманского направления, россияне повысили интенсивность ударов именно с помощью авиации. И опять же это поднимает вопрос об ускорении передачи Украине конкурентных с российскими истребителей, чтобы не только мы могли отогнать тактическую авиацию от линии разграничения, но и чтобы обезопасить свои города от террора, который идет с неба. Не только от беспилотников и ракет, но и от их тактической авиации", - пояснил эксперт.

Напомним, 5 октября после обеда Россия нанесла пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области. Есть прямое попадание по городской больнице.

Также россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших.

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