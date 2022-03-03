Обстрелы Чернигова российскими оккупантами: из-под завалов достали тела 33 погибших

В связи с обстрелами спасательные работы были прекращены.

В результате обстрелов российскими оккупантами Чернигова количество жертв возросло до 33.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в Чернигов из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных", — говорится в сообщении.

В связи с обстрелами спасательные работы были прекращены.

Также Геращенко обратился к представителям западных стран: "Запад, немедленно дай нам системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет".

Читайте также: