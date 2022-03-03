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Обстрелы Чернигова российскими оккупантами: из-под завалов достали тела 33 погибших

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Обстрелы Чернигова российскими оккупантами: из-под завалов достали тела 33 погибших

скриншот с видео/ГСЧС Украины

В связи с обстрелами спасательные работы были прекращены.

В результате обстрелов российскими оккупантами Чернигова количество жертв возросло до 33.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в Чернигов из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных", — говорится в сообщении.

В связи с обстрелами спасательные работы были прекращены.

Также Геращенко обратился к представителям западных стран: "Запад, немедленно дай нам системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет".

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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