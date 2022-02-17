Обстрелы детского сада и школы на Донбассе: СБУ открыла уголовные производства

Боевики вели прицельный огонь с использованием снарядов калибра 120 и 152 мм.

По фактам обстрелов со стороны пророссийских боевиков поселков Станица Луганская и Врубовка, в результате которых повреждены детсад и школа, следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что в этот день около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

"Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако три работника дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

Также читайте Появилось видео, как эвакуировали детей и персонал из обстрелянного детсада в Станице Луганской

По информации правоохранителей, обстрел длился около 40 минут. Боевики вели прицельный огонь с использованием снарядов калибра 120 и 152 мм.

Через полтора часа после этого еще один артиллерийский удар нанесли боевики по поселку Врубовка Северодонецкого района.

“Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы”, — сообщили в СБУ.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.

Оперативно-следственные группы СБУ допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

Напомним, российские СМИ уже начали активно распространять ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

Читайте также: